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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Побиття жінок в Одесі: чоловіку оголосили про підозру

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чоловіку, який у неадекватному стані наніс тілесні ушкодження кільком жінкам в Одесі, оголосили підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

Побиття жінок в Одесі: чоловіку оголосили про підозру

За словами Форостяка, зловмисника було затримано та доставлено до Приморського відділу поліції в м. Одеса, де правоохоронці встановили анкетні дані чоловіка. Після цього його направили до проходження примусової медичної експертизи та оголосили підозру в скоєні злочину, передбаченого ст. 125 КК України.

"Після отримання експертиз з боку потерпілих, з кваліфікацією отриманих тілесних ушкоджень, можлива зміна відповідно на більш тяжку статтю. Окремо вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція по цій статті - до 5 років обмеження волі", - зазначив Форостяк.

Нагадаємо, 11 серпня у середмісті Одеси чоловік побив кількох жінок, серед яких була і вагітна.

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