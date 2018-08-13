Побиття жінок в Одесі: чоловіку оголосили про підозру
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 серпня. УНН. Чоловіку, який у неадекватному стані наніс тілесні ушкодження кільком жінкам в Одесі, оголосили підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.
За словами Форостяка, зловмисника було затримано та доставлено до Приморського відділу поліції в м. Одеса, де правоохоронці встановили анкетні дані чоловіка. Після цього його направили до проходження примусової медичної експертизи та оголосили підозру в скоєні злочину, передбаченого ст. 125 КК України.
"Після отримання експертиз з боку потерпілих, з кваліфікацією отриманих тілесних ушкоджень, можлива зміна відповідно на більш тяжку статтю. Окремо вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція по цій статті - до 5 років обмеження волі", - зазначив Форостяк.
Нагадаємо, 11 серпня у середмісті Одеси чоловік побив кількох жінок, серед яких була і вагітна.