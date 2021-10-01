Побиття танцівника балету Дорофєєвої: справу щодо ексспівробітника УДО передали до суду

Цитата

“Слідчі Територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно співробітника Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцюриста шоу-балету попвиконавиці, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму та інші супутні травми. Обвинувальний акт направлено до суду”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 1 серпня цього року працівник УДО, проходячи біля кав’ярні в середмісті Києва, спочатку безпричинно штовхнув танцюриста, а після зауваження жорстоко побив.

“Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

В Управлінні державної охорони (УДО) України заявили, що нападником на танцівника балету був діючий військовослужбовець держоргану. Його відсторонили від служби.

3 серпня Голосіївський районний суд Києва відправив під варту співробітника Управління державної охорони України, якого підозрюють у побитті танцівника балету співачки Наді Дорофєєвої.

Згодом у правління державної охорони звільнило співробітника, якого підозрюють у нападі на танцівника шоу-балету “DOROFEEVA” співачки Надії Дорофєєвої.