Избиение танцовщика балета Дорофеевой: дело в отношении экс-сотрудника УГО передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение относительно экс-сотрудника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
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"Следователи Территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие сопутствующие травмы. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что 1 августа этого года работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил.
"Нападавший сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что нападавшим на танцовщика балета был действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.
3 августа Голосеевский районный суд Киева отправил под стражу сотрудника Управления государственной охраны Украины, которого подозревают в избиении танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой.
Впоследствии в правлении государственной охраны уволили сотрудника, которого подозревают в нападении на танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA" певицы Надежды Дорофеевой.