Побиття нардепа Найєма: поліція відкрила ще одне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Правоохоронці відкрили ще одне провадження після побиття народного депутата України Мустафи Найєма. Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, передає УНН із посиланням на прес-службу поліції.
“Після того, як народний депутат пройшов огляд у лікарні, у нього встановили тілесні ушкодження, тож додатково розпочали ще одне кримінальне провадження за ст. 122 “Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”, — зазначив Крищенко.
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Крім того, за його словами, правоохоронці встановлюють місцезнаходження ще одного активного учасника інциденту, який після конфлікту втік.
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Якщо упродовж сьогоднішнього дня підозрюваного не затримають, його буде оголошено у державний розшук, додав Крищенко.
Нагадаємо, в центрі Києва невідомі побили народного депутата України Мустафу Найєма.