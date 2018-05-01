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Избиение нардепа Найема: полиция открыла еще одно производство

Киев • УНН

 • 16935 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Правоохранители открыли еще одно производство после избиения народного депутата Украины Мустафы Найема. Об этом рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Избиение нардепа Найема: полиция открыла еще одно производство

"После того, как народный депутат прошел осмотр в больнице, у него установили телесные повреждения, поэтому дополнительно начали еще одно уголовное производство по ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", - отметил Крищенко.

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Кроме того, по его словам, правоохранители устанавливают местонахождение еще одного активного участника инцидента, который после конфликта скрылся.

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Если в течение сегодняшнего дня подозреваемого не задержат, он будет объявлен в государственный розыск, добавил Крищенко.

Напомним, в центре Киева неизвестные избили народного депутата Украины Мустафу Найема.

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