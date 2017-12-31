#Побажаймиру: військові із передової привітали українців з Новим роком та Різдвом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Українські захисники з передової привітали українців з Новим Роком та Різдвом Христовим та побажали миру, передає УНН із посиланням на прес-службу Міноборони.
"Захисники з передової вітають українців з Новим Роком та Різдвом Христовим, передають найщиріші побажання та бажають миру! Щоб ми обов'язково перемогли та мир запанував на всій території України!" - йдеться у повідомленні.
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У Міноборони також закликали українців записати своє відео або текстові привітання з хештегом #ПобажайМиру.
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