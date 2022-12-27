По всій Україні масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україну накрила масштабна повітряна тривога, передає УНН.
Деталі
Тривогу оголошено по всіх регіонах України, у тому числі у Києві.
Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", о 14:07 з Мачулищ зафіксовано зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з реєстр. номером RF-93966.
А вже о 14:35 також з Мачулищ злетів МіГ-31К пкс рф з реєстр. номером RF-95194. Цей літак може нести гіперзвукові ракети «Кинджал».
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.