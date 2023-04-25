По Україні сьогодні до 20° тепла, а на тижні будуть нічні заморозки - синоптики

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні на частині України дощитиме, подекуди - з грозами, температура повітря вдень місцями сягатиме 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 квітня у західних та східних областях короткочасні дощі, вдень місцями грози, на решті території без опадів; температура вночі 4-9°, вдень 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.

26 квітня у західних, вдень і в більшості північних, центральних та Одеській областях помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів; температура вночі 3-10°, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях 6-11°, на решті території 13-18°, у східних та південних областях до 21°.

27 квітня невеликі, вдень у більшості центральних, південних та східних областей помірні дощі, в західних областях без опадів; температура вночі 1-8° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла; у південних та східних областях вночі 5-10°, вдень 16-21°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-9° тепла, вдень 17-20°.

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