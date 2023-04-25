По Украине сегодня до 20° тепла, а на неделе будут ночные заморозки - синоптики

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 апреля в западных и восточных областях кратковременные дожди, днем местами грозы, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-9°, днем 15-20°, на западе и востоке страны 9-14°.

26 апреля в западных, днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков; температура ночью 3-10°, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях 6-11°, на остальной территории 13-18°, в восточных и южных областях до 21°.

27 апреля небольшие, днем в большинстве центральных, южных и восточных областей умеренные дожди, в западных областях без осадков; температура ночью 1-8° тепла, в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 8-13° тепла; в южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 16-21°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-9° тепла, днем 17-20°.