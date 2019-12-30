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По Україні оголосили штормове попередження на останній день року

По Україні оголосили штормове попередження на останній день року

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. По Україні оголосили штормове попередження на останній день року - 31 грудня - через сильні пориви вітру та ожеледицю. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.

Такі ж попередження випустили і для столиці та Київської області: пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок нового року.

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