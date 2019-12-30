По Украине объявили штормовое предупреждение на последний день года
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По Украине объявили штормовое предупреждение на последний день года - 31 декабря - из-за сильных порывов ветра и гололедицы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"31 декабря в Украине, кроме южных областей, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Такие же предупреждения выпустили и для столицы и Киевской области: порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
-
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
-
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
-
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
-
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
-
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на начало нового года.