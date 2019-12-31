По Україні оголосили штормове попередження через вітер і ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. По Україні оголосили штормове попередження на останній день року - 31 грудня - через сильні пориви вітру та ожеледицю. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Такі ж попередження випустили і для столиці та Київської області: пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок нового року.