По субсидії за компослуги за січень-березень 2017р. звернулись 67,4 тис. домогосподарств киян

“У січні—березні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 67,4 тис. домо-господарств, що у 1,5 раза більше, ніж у січні—березні 2016 рік,” — повідомляє ГУ статистики у місті Києві Держстату.

У березні 2017р. у столиці 293,6 тис. домогосподарств отримували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що у 1,5 раза більше ніж у березні 2016р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (13,5%), а найменша — у Печерському районі (3,3%).

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 1329,3 грн, а найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Деснянському районі столиці −2674,7 грн.

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 38,1% — домогосподарства з однієї особи, 27,2% — із двох, решта — із трьох та більше осіб.

У січні—березні 2017р. 67,3 тис. домогосподарств (99,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні—березні 2017р для киян становила 97078,3 тис. грн, що у 2,9 раза більше порівняно з січнем—березнем 2016р.