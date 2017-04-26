По субсидии за коммунальные за январь-март 2017г. обратились 67,4 тыс. домохозяйств киевлян

"В январе-марте 2017. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 67,4 тыс. домо-хозяйств, в 1,5 раза больше, чем в январе-марте 2016 ", - сообщает ГУ статистики в городе Киеве Госкомстата.

В марте 2017. в столице 293,6 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 1,5 раза больше чем в марте 2016. Среди районов города больше домохозяйств, получающих субсидии, в Святошинском районе (13,5%), а наименьшая - в Печерском районе (3,3%).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017. составил 1329,3 грн, а максимальный размер назначенной субсидии наблюдался в Деснянском районе столицы -2674,7 грн.

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 38,1% - домохозяйства из одного человека, 27,2% - из двух, остальные - из трех и более человек.

В январе-марте 2017. 67,3 тыс. Домохозяйств (99,8% из числа обратившихся) были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-марте 2017 для киевлян составляла 97078,3 тыс. Грн, что в 2,9 раза больше по сравнению с январем-мартом 2016г.