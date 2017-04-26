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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29313 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94596 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148785 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113503 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114659 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111407 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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По субсидии за коммунальные за январь-март 2017г. обратились 67,4 тыс. домохозяйств киевлян

По субсидии за коммунальные за январь-март 2017г. обратились 67,4 тыс. домохозяйств киевлян

Киев  •  УНН

 • 17752 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В январе-марте 2017. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 67,4 тыс. домохозяйств, в 1,5 раза больше, чем в январе-марте 2016 Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

"В январе-марте 2017. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 67,4 тыс. домо-хозяйств, в 1,5 раза больше, чем в январе-марте 2016 ", - сообщает ГУ статистики в городе Киеве Госкомстата.

В марте 2017. в столице 293,6 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 1,5 раза больше чем в марте 2016. Среди районов города больше домохозяйств, получающих субсидии, в Святошинском районе (13,5%), а наименьшая - в Печерском районе (3,3%).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017. составил 1329,3 грн, а максимальный размер назначенной субсидии наблюдался в Деснянском районе столицы -2674,7 грн.

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 38,1% - домохозяйства из одного человека, 27,2% - из двух, остальные - из трех и более человек.

В январе-марте 2017. 67,3 тыс. Домохозяйств (99,8% из числа обратившихся) были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, общая сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-марте 2017 для киевлян составляла 97078,3 тыс. Грн, что в 2,9 раза больше по сравнению с январем-мартом 2016г.

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