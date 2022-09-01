По Харкову вночі росіяни вдарили 5 ракетами, частина не долетіла - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. По Харкову вночі російські окупанти вдарили 5 ракетами з бєлгорода, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина - «самоліквідувалася» не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
За добу по області, зі слів голови ОВА, окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.
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- На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.
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- У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.
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- Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.
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- Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.
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"Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках", - додав голова ОВА.