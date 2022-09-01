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По Харькову ночью россияне ударили 5 ракетами, часть не долетела - глава ОВА

Киев • УНН

 • 120765 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. По Харькову ночью российские оккупанты ударили 5 ракетами из белгорода, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

По Харькову ночью россияне ударили 5 ракетами, часть не долетела - глава ОВА

Цитата

"Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть - «самоликвидировалась» не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За сутки по области, по словам главы ОВА, оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.

  • На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб.
  • В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.
  • Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина.
  • Около 3 ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.

"Российские оккупанты в Харьковской области наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", - добавил глава ОВА.

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