По Харькову ночью россияне ударили 5 ракетами, часть не долетела - глава ОВА

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"Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть - «самоликвидировалась» не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

За сутки по области, по словам главы ОВА, оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.



На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб.



В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.



Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина.



Около 3 ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.



"Российские оккупанты в Харьковской области наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", - добавил глава ОВА.