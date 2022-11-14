По Харкову уночі випустили три ракети, в області ще двоє підірвалися на вибухівці - голова ОВА

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"Вчора близько 22:40 ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами, попередньо, ЗРК С-300. В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо, без постраждалих", - повідомив Синєгубов.

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Протягом минулої доби окупанти, за даними голови ОВА, обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у селищі Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі, зазначив посадовець.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років.

Тривають роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

"Утім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у селі Волохів Яр Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік. Закликаю усіх до максимальної обережності та уважності", - зазначив Синєгубов.

"На лінії зіткнення наші захисники тримають позиції та в боях з окупантами завдають їм помітних втрат", - повідомив голова ОВА.

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Мер Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про ворожий ракетний обстріл Індустріального району.