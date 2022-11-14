По Харькову ночью выпустили три ракеты, в области еще двое подорвались на взрывчатке - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Харьков ночью российские оккупанты обстреляли, предварительно, из ЗРК С-300, в области за минувшие сутки стало известно еще о двух раненых людях, а также еще два человека подорвались на взрывных устройствах. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 14 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера около 22:40 враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно, ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших", - сообщил Синегубов.
Детали
За прошедшие сутки оккупанты, по данным главі ОВА, обстреливали города Купянск и Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с рф.
В Волчанске Чугуевского района поврежден жилой дом, в поселке Шевченково Купянского района поврежден инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары, отметил чиновник.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.
Продолжаются работы по разминированию территории области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.
"Впрочем, минная опасность остается очень высокой. Вчера в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве подорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в селе Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина. Призываю всех к максимальной осторожности и внимательности", - отметил Синегубов.
"На линии столкновения наши защитники держат позиции и в боях с оккупантами наносят им заметные потери", - сообщил глава ОВА.
Ранее
Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил о вражеском ракетном обстреле Индустриального района.