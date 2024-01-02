Планують перекинути на фронт: партизани виявили скупчення техніки рф в окупованому Криму
Київ • УНН
Як повідомляється, російські війська планують перекинути військову техніку з окупованого Криму для посилення позицій у Херсонській області.
Росіяни готуються відправити підкріплення з окупованого Криму до Херсонської області. Про це заявили партизани з руху "АТЕШ, передає УНН.
Деталі
Члени підпільного руху виявили російську військову техніку на залізничній станції у селищі Жовтневому.
Згідно з інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому складі
Зазначається. що на станції вже зафіксовано скупчення техніки та машину з боєприпасами для артилерії.
В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ 25.12.23, 12:37 • 26261 перегляд
Доповнення
У "АТЕШ" наголошують, що всі зібрана інформація надсилається Силам Оборони України. Вони також вказали точні координати за якими знаходиться російська техніка.
Координати: 45.29194383702729, 34.13231011766454
Нагадаємо
Партизани повідомляють, що штаб чорноморського флоту росії в Севастополі пошкоджений, але частково функціонує після вересневого ракетного удару.