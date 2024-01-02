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Планують перекинути на фронт: партизани виявили скупчення техніки рф в окупованому Криму

Планують перекинути на фронт: партизани виявили скупчення техніки рф в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 30867 перегляди

Як повідомляється, російські війська планують перекинути військову техніку з окупованого Криму для посилення позицій у Херсонській області.

Росіяни готуються відправити підкріплення з окупованого Криму до Херсонської області. Про це заявили партизани з руху "АТЕШ, передає УНН.

Деталі 

Члени підпільного руху виявили російську військову техніку на залізничній станції у селищі Жовтневому. 

Згідно з інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому складі

- розповіли партизани.

Зазначається. що на станції вже зафіксовано скупчення техніки та машину з боєприпасами для артилерії.

В окупованому Криму серед російських військових помітили найманця із Сербії - АТЕШ 25.12.23, 12:37 • 26261 перегляд

Доповнення 

У "АТЕШ" наголошують, що  всі зібрана інформація надсилається Силам Оборони України. Вони також вказали точні координати за якими знаходиться російська техніка. 

Координати: 45.29194383702729, 34.13231011766454

- вказують партизани.

Нагадаємо

Партизани повідомляють, що штаб чорноморського флоту росії в Севастополі пошкоджений, але частково функціонує після вересневого ракетного удару.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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