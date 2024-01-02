Планують перекинути на фронт: партизани виявили скупчення техніки рф в окупованому Криму

Росіяни готуються відправити підкріплення з окупованого Криму до Херсонської області. Про це заявили партизани з руху "АТЕШ, передає УНН.

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Члени підпільного руху виявили російську військову техніку на залізничній станції у селищі Жовтневому.

Згідно з інформацією, на станції поступово накопичують техніку для відправлення на Херсонський та Запорізький напрями у зв'язку з великими втратами як у техніці, так і в особовому складі