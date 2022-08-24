Плани російського "бліцкригу" провалені: Центр СтратКому роз'яснив "досягнення" путіна за пів року війни
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Плани російського "бліцкригу" провалені, а підтримка навколо України згрутувалася. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП роз'яснив "досягнення" кремля за пів року війни проти України, пише УНН.
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"Чого «досяг» путін за пів року опору вторгненню рф. Пояснює Центр стратегічних комунікацій: плани російського «бліцкригу» провалені, Україна вистояла і стала сильнішою, ніж була до початку агресії", - йдеться у повідомленні.
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У Центрі СтратКому зазначають, що за цей час навколо України згуртувалася величезна підтримка – як на рівні урядів, так і на рівні мільйонів громадян різних країн.
"путін загнав себе і росію у становище вигнанця, позбавленого поваги і майбутнього – він втрачає солдатів, свою військову міць, позиції у світі та репутацію", - додали у відомстві.
Там підкреслили, що світ справді стає багатополярним, але росія більше не буде в ньому «полюсом».
"Більше немає окремих підходів до загарбаних територій – Криму, ОРДЛО. Всі 20% тимчасово окупованих земель України мають бути визволені без огляду на нав’язані окупантом «статуси». путінська агресія обнулила «дипломатичні здобутки» москви 2014-2015 років. Україна переможе у цій війні, у цьому вже не сумніваються навіть ті спостерігачі, хто спочатку був налаштований скептично", - зауважили у Центрі СтратКому.
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