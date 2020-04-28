Плачкова: замість забезпечення лікарів засобами захисту влада відкрила гарячу лінію

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабмін кинув українських медиків напризволяще. Єдине, що зробила Держслужба з питань праці для медпрацівників, які захворіли COVID-19, — відкрила гарячу лінію. Про це в своєму Telegram-каналі повідомила народний депутат фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тетяна Плачкова.

“Держслужба з питань праці відкрила гарячу лінію для медпрацівників, які захворіли COVID-19. Серйозно?! І це після того, як Кабмін кинув медпрацівників напризволяще, не надавши лікарням навіть елементарних засобів індивідуального захисту?!”, — обурилася депутат.

Вона нагадала, що внаслідок злочинної бездіяльності уряду на 19 квітня майже 20% від усіх захворілих в Україні становили медпрацівники.

“Після того, як лікарі з усієї країни в ефірі телеканалів благали цю владу про допомогу, але отримували її лише від меценатів?! Після всього цього Кабмін відкриває гарячу лінію для хворих лікарів?! Насправді найбільш хвора в нашій країні — „влада“. У неї погано працюють мізки, атрофувалася совість і геть відмерла душа...”, — резюмувала Тетяна Плачкова.

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