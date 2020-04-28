Плачкова: вместо обеспечения врачей средствами защиты власть открыла горячую линию

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабмин бросил украинских медиков на произвол судьбы. Единственное, что сделала Госслужба по вопросам труда для медработников, которые заболели COVID-19, — открыла горячую линию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат фракции “Оппозиционная платформа — За жизнь” Татьяна Плачкова.

“Госслужба по вопросам труда открыла горячую линию для медработников, которые заболели COVID-19. Серьезно?! И это после того, как Кабмин бросил медработников на произвол судьбы, не предоставив больницам даже элементарных средств индивидуальной защиты?!”, — возмутилась депутат.

Она напомнила, что вследствие преступной бездеятельности правительства на 19 апреля почти 20% от всех заболевших в Украине составляли медработники.

“После того, как доктора со всей страны в эфире телеканалов умоляли эту власть о помощи, но получали ее только от меценатов?! После всего этого Кабмин открывает горячую линию для заболевших врачей?! На самом деле самая больная в нашей стране — „власть“. У неё плохо работают мозги, атрофировалась совесть и напрочь отмерла душа...”, — резюмировала Татьяна Плачкова.

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