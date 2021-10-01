Півзахисник Юрченко знайшов новий клуб: що відомо

Деталі

Вихованець донецького “Шахтаря” з досвідом гри в Бундеслізі підписав контракт з “Десною” в статусі вільного агенту.

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“Владлен добре знайомий українським вболівальникам, в тому числі і чернігівським, адже був лідером нашого конкурента — луганської „Зорі“. Крім того, Юрченко являється кандидатом до збірної України”, — сказано у повідомленні клубу.

Доповнення

В останньому сезоні у складі “Зорі” забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.