Півзахисник Юрченко знайшов новий клуб: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. 27-ми річний півзахисник Владлен Юрченко став гравцем чернігівської “Десни”, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Чернігова.
Деталі
Вихованець донецького “Шахтаря” з досвідом гри в Бундеслізі підписав контракт з “Десною” в статусі вільного агенту.
Цитата
“Владлен добре знайомий українським вболівальникам, в тому числі і чернігівським, адже був лідером нашого конкурента — луганської „Зорі“. Крім того, Юрченко являється кандидатом до збірної України”, — сказано у повідомленні клубу.
Доповнення
В останньому сезоні у складі “Зорі” забив 8 голів та віддав 8 результативних передач.