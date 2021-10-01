Полузащитник Юрченко нашел новый клуб: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. 27-ми летний полузащитник Владлен Юрченко стал игроком черниговской "Десны", информирует УНН со ссылкой на сайт клуба из Чернигова.
Детали
Воспитанник донецкого “Шахтера” с опытом игры в Бундеслиге подписал контракт с “Десной” в статусе свободного агента.
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“Владлен хорошо знаком украинским болельщикам, в том числе и черниговским, ведь был лидером нашего конкурента — луганской” Зари “. Кроме того, Юрченко является кандидатом в сборную Украины ”, - сказано в сообщении клуба.
Дополнение
В последнем сезоне в составе “Зари” забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.