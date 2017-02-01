Півзахисник В.Калітвінцев на правах оренди перейшов до ФК "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Четвертим новачком луганської "Зорі" в зимове міжсезоння став півзахисник Владислав Калітвінцев. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу "Зорі".
У складі "чорно-білих" 24-річний гравець, котрий захищав раніше кольори різноманітних вікових збірних України, виступатиме на правах оренди. Термін угоди - один рік.
В.Калітвінцев є вихованцем київського "Динамо", за основний склад якого провів 13 поєдинків в чемпіонаті. Також 13 ігор футболіст зіграв за "Динамо-2" і відзначився двома голами. 52 матчі і 18 голів на його рахунку за молодіжний склад киян.
Відзначимо, що у 2013-му році 13 зустрічей півзахисник провів за чеський "Слован", а починаючи з сезону 2015/2016 виступав в одеському "Чорноморці", за який відіграв 34 матчі (2 з них в Кубку України) і забив 5 м'ячів.
Додамо, що разом з київським "Динамо" В.Калітвінцев ставав чемпіоном України і двічі вигравав Кубок країни.
Як повідомляв УНН, раніше до ростеру "Зорі" перейшли Гегам Кадимян, Анджело Качавенда і Руслан Бабнеко.