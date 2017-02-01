Полузащитник В.Калитвинцев на правах аренды перешел в ФК "Заря"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Четвертым новичком луганской "Зари" в зимнее межсезонье стал полузащитник Владислав Калитвинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Зари".
В составе "черно-белых" 24-летний игрок, который защищал ранее цвета различных возрастных сборных Украины, будет выступать на правах аренды. Срок соглашения - один год.
В.Калитвинцев является воспитанником киевского "Динамо", за основной состав которого провел 13 поединков в чемпионате. Также 13 игр футболист сыграл за "Динамо-2" и отметился двумя голами. 52 матча и 18 голов на его счету за молодежный состав киевлян.
Отметим, что в 2013 году 13 встреч полузащитник провел за чешский "Слован", а начиная с сезона 2015/2016 выступал в одесском "Черноморце", за который сыграл 34 матча (2 из них в Кубке Украины) и забил 5 мячей.
Добавим, что вместе с киевским "Динамо" В.Калитвинцев становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны.
Как сообщал УНН, ранее в ростер "Зари" перешли Гегам Кадимян, Анджело Качавенда и Руслан Бабнеко.