Півзахисник Гармаш провів дебютну гру за "Різеспор"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Український півзахисник Денис Гармаш дебютував за турецьку команду "Різеспор" в товариському матчі з "Ахісар Беледіеспор", повідомляє УНН з посиланням на Twitter клубу.
Гармаш вийшов у стартовому складі "Різеспору", як і інший колишній футболіст "Динамо" Микола Морозюк. Обидва українці провели на полі 62 хвилин та були замінені.
Зустріч завершилася бойовою нічиєю 2:2.
Відзначимо, що 15 січня "Різеспор" проведе зустріч 1/8 фіналу Кубку Туреччини із "Галатасараєм".
Нагадаємо, що "Динамо" віддало Гармаша в оренду до "Різеспора" цієї зими.