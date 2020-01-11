Полузащитник Гармаш провел дебютную игру за "Ризеспор"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинский полузащитник Денис Гармаш дебютировал за турецкую команду "Ризеспор" в товарищеском матче с "Ахисар Беледиеспор", сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба.
Гармаш вышел в стартовом составе "Ризеспор", как и другой бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк. Оба украинцы провели на поле 62 минут и были заменены.
Встреча завершилась боевой ничьей 2:2.
Отметим, что 15 января "Ризеспор" проведет встречу 1/8 финала Кубка Турции с "Галатасараем".
Напомним, что "Динамо" отдало Гармаша в аренду в "Ризеспор" этой зимой.