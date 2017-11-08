Півзахисник "Динамо" потрапив в топ-100 кращих гравців-тінейджерів Європи

"Тренер збірної України Андрій Шевченко був вражений гравцем в 2016-му році, тому ще тоді покликав його до національної команди. Циганков приніс "Динамо" нічию в матчі Ліги чемпіонів проти "Бешикташа", коли забив гол першим дотиком до м'яча після виходу на заміну. Це зробило його другим наймолодшим автором гола в єврокубках в історії "Динамо" після Шевченка", - відзначило видання.

У нинішньому чемпіонаті України гравець "Динамо" відіграв за клуб 11 поєдинків у яких відзначився 5 взяттями воріт.

Відзначимо, що на 27-му рядку рейтингу розмістився колишній нападник "Зорі", нині "Брюгге" – Денніс Бонавентуре.

Додамо також, наразі залишаються невідомими імена з першої десятки рейтингу, які будуть оголошені пізніше.