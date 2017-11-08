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14:39 • 24631 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 57866 просмотра

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Полузащитник "Динамо" попал в топ-100 лучших игроков-тинейджеров Европы

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков попал в рейтинг лучших 19-летних футболистов в 2017 году по версии авторитетного издания "FourFourTwo". Об этом сообщает издание, передает УНН.

"Тренер сборной Украины Андрей Шевченко был поражен игроком в 2016 году, поэтому еще тогда позвал его в национальную команду. Цыганков принес "Динамо" ничью в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа", когда забил гол первым касанием мяча после выхода на замену. Это сделало его вторым самым молодым автором гола в еврокубках в истории "Динамо" после Шевченко", - отметило издание.

В нынешнем чемпионате Украины игрок "Динамо" сыграл за клуб 11 матчей в которых отметился 5 взятием ворот.

Отметим, что на 27-й строчке рейтинга разместился бывший нападающий "Зари", ныне "Брюгге" - Деннис Бонавентуре.

Добавим также, пока остаются неизвестными имена из первой десятки рейтинга, которые будут объявлены позже.

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