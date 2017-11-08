Полузащитник "Динамо" попал в топ-100 лучших игроков-тинейджеров Европы

"Тренер сборной Украины Андрей Шевченко был поражен игроком в 2016 году, поэтому еще тогда позвал его в национальную команду. Цыганков принес "Динамо" ничью в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа", когда забил гол первым касанием мяча после выхода на замену. Это сделало его вторым самым молодым автором гола в еврокубках в истории "Динамо" после Шевченко", - отметило издание.

В нынешнем чемпионате Украины игрок "Динамо" сыграл за клуб 11 матчей в которых отметился 5 взятием ворот.

Отметим, что на 27-й строчке рейтинга разместился бывший нападающий "Зари", ныне "Брюгге" - Деннис Бонавентуре.

Добавим также, пока остаются неизвестными имена из первой десятки рейтинга, которые будут объявлены позже.