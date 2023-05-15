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Північнокорейські хакери викрали з Японії 721 мільйон доларів у криптовалюті – Nikkei

Північнокорейські хакери викрали з Японії 721 мільйон доларів у криптовалюті – Nikkei

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Хакерські групи, пов'язані з Північною Кореєю, вкрали 721 мільйон доларів із Японії з 2017 року. Це дорівнює 30% загальної кількості таких втрат у всьому світі, пише Nikkei, передає УНН.

Вважається, що Пхеньян націлився на криптоактиви інших країн, щоб отримати іноземну валюту, яку він використовує для своєї ракетної програми. Це, своєю чергою, може загрожувати безпеці Азії.

Згідно зі звітом, опублікованим 5 квітня групою експертів Ради Безпеки ООН, у 2022 році Північна Корея вкрала криптовалюту на суму від 600 мільйонів до 1 мільярда доларів, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Деталі

Elliptic, яка провела аналіз від імені Nikkei, має технологію, яка відстежує та ідентифікує грошові перекази у блокчейні, де торгується криптовалюта.

Elliptic згрупована за регіональними компаніями, чия віртуальна валюта була переведена на електронні гаманці, що використовуються Lazarus Group, хакерською групою з Північної Кореї. Це перший випадок, коли фінансові втрати, заподіяні північнокорейськими хакерами, були розбиті по регіонах чи країнах.

Північна Корея використовує два основні типи кібератак: атаки хакерів і програми-вимагачі. Аналіз Elliptic здебільшого виявив хакерські атаки — крадіжку безпосередньо з криптовалютних бірж. Оскільки незрозуміло, чи буде конкретна атака програми-здирника успішною, вважається, що Північна Корея зосередила свої зусилля на прямих атаках на біржі, оскільки один успішний злом може принести величезний дохід криптоактивів.

За даними Elliptic, у період з 2017 до кінця 2022 року Північна Корея вкрала у підприємств загалом 2,3 мільярда доларів у криптовалюті. Найбільша частина цієї суми припадає на Японію, за нею йдуть В'єтнам (540 мільйонів доларів), США (497 мільйонів доларів) та Гонконг (281 млн доларів).

За даними Японської організації зовнішньої торгівлі, викрадений з Японії 721 мільйон доларів у 8,8 раза перевищує вартість експорту Північної Кореї у 2021 році.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, принаймні три криптовалютні біржі в Японії були зламані північнокорейськими хакерами в період з 2018 по 2021 рік. Один з них, Zaif, втратив 7 мільярдів єн (51,4 мільйона доларів) у 2018 році. З того часу компанія закрилася.

Додамо

Північній Кореї важко отримати іноземну валюту через накладені на країну міжнародні санкції. Кібератаки вважаються національною стратегією, яка має компенсувати втрату іноземної валюти через сильно обмежену торгівлю вугіллям Північної Кореї.

Масштабна діяльність груп, пов'язаних із Північною Кореєю, була вперше помічена приблизно у 2014 році. Крім кібератак, ці групи крадуть інформацію у сфері оборони.

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