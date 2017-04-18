Північна Корея загрожує щотижня проводити випробування ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Північна Корея продовжить випробування ракет, незважаючи на міжнародний тиск і посилення напруженості із США. Про це заявив заступник глави МЗС КНДР, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Ми будемо проводити більше ракетних випробувань на щотижневій, щомісячній та щорічній основі”, — заявив Хан Сонг-Рель в інтерв’ю.
Окрім того він заявив, що війна може початися, якщо США будуть “досить нерозсудливими, щоб використовувати військові засоби”.
Як повідомляв УНН, Китай може припинити поставки нафти КНДР у разі проведення їй нового ядерного випробування.