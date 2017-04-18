Северная Корея угрожает еженедельно проводить испытания ракет

“Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе”, — заявил Хан Сонг-рель в интервью.

Кроме того, он заявил, что война может начаться, если США будут “достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства”.

Как сообщал УНН, Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ей нового ядерного испытания.