Северная Корея угрожает еженедельно проводить испытания ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Северная Корея продолжит испытания ракет, несмотря на международное давление и усиление напряжения с США. Об этом заявил заместитель главы МИД КНДР, передает УНН со ссылкой на ВВС.
“Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе”, — заявил Хан Сонг-рель в интервью.
Кроме того, он заявил, что война может начаться, если США будут “достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства”.
Как сообщал УНН, Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ей нового ядерного испытания.