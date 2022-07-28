Південна Корея спустила на воду новий 8200-тонний есмінець
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. ВМС Південної Кореї в четвер спустили на воду новітній 8200-тонний есмінець, оснащений засобами протиракетного перехоплення та протичовнової оборони, пише УНН.
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Церемонія спуску на воду відбулася на верфі Hyundai Heavy Industries в Ульсані, на південний схід від столиці Сеула, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.
Есмінець довжиною 170 метрів і шириною 21 метр оснащений функціями ухилення від радарів та новітньою бойовою системою Aegis, здатною не тільки виявляти та відстежувати балістичні ракети, але й також перехоплюючи їх.
Есмінець став четвертим есмінцем ВМС Південної Кореї, оснащеним системою Aegis.
Новий есмінець також може нести гелікоптери MH-60R Sea Hawk та керовані балістичні ракети класу «корабель-земля» для ураження підводних човнів супротивника.
Додамо
З минулого року напруженість на Корейському півострові посилилася, оскільки Північ і Південь часто проводять військові навчання, щоб продемонструвати свою військову міць.