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Южная Корея спустила на воду новый 8200-тонный эсминец

Южная Корея спустила на воду новый 8200-тонный эсминец

Киев • УНН

 • 181323 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. ВМС Южной Кореи в четверг спустили на воду новейший 8200-тонный эсминец, оснащенный средствами противоракетного перехвата и противолодочной обороны, пишет УНН.

Детали

Церемония спуска на воду состоялась на верфи Hyundai Heavy Industries в Ульсане, юго-восточнее столицы Сеула, сообщает информационное агентство Yonhap.

Эсминец длиной 170 метров и шириной 21 метр оснащен функциями уклонения от радаров и новейшей боевой системой Aegis, способной не только обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты, но также перехватывая их.

Эсминец стал четвертым эсминцем ВМС Южной Кореи, оснащенным системой Aegis.

Новый эсминец также может нести вертолеты MH-60R Sea Hawk и управляемые баллистические ракеты класса «корабль-земля» для поражения подводных лодок противника.

Добавим

С прошлого года напряженность на Корейском полуострове усилилась, поскольку Север и Юг часто проводят военные учения, чтобы продемонстрировать свою военную мощь.

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