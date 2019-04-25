Південь Греції сколихнув землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. На півострові Пелопоннес на півдні Греції стався землетрус, передає УНН з посиланням на ekathimerini.com.
Землетрус силою 4,1 бала струснув район на південний схід від села Дімітсана, розташованого в районі Аркадії в центральній частині Пелопоннесу.
За даними Афінського геодінамичного інституту, поштовхи зафіксували на глибині 11,5 кілометрів.
Про пошкодження і травмованих не повідомлялося.
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Нагадаємо, число загиблих в результаті землетрусу на Філіппінах зросло до 16.
Як повідомляв УНН, в районі Тибету та Індії стався сильний землетрус магнітудою 6,1.