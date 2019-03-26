"Пісяючий хлопчик" буде економити воду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Статуя "Пісяючого хлопчика" в Брюсселі більше не буде витрачати питну воду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Міські інженери з'ясували, що знаковий фонтан безповоротно споживав до 2500 літрів води щодня. З'ясували це випадково, коли поставили на статую лічильник. Після замірів було вирішено встановити закриту циркулючу систему. Примітно, що проблему виявили, коли в Брюсселі проходив тиждень захисту водних ресурсів.
Статуя "Пісяючого хлопчика" з'явилася в Брюсселі в 17 столітті і є однією з найбільш впізнаваних пам'яток міста.
Нагадаємо, "Пісяючого хлопчика" в Брюсселі одягнуть в костюм князя Київської Русі.