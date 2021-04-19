Письменника Володимира Яворівського поховають на Байковому кладовищі

Цитата

“Я не можу це прийняти, але мушу написати. Тато. Понеділок, 19 квітня. 11.00 Видубицький монастир. 13.00 Байковий цвинтар”, — написала вона.

Нагадаємо

17 квітня стало відомо про смерть Яворівського.

Він був народним депутатом України I, II, IV-VІІ скликань. Яворівський був одним із засновників “Народного руху України”. Входив до Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

З жовтня 2001 року по листопад 2011-го Яворівський обіймав посаду голови Національної спілки письменників України. Він також є лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість “Вічні Кортеліси” (1984 рік).