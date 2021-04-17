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Помер письменник Володимир Яворівський

Помер письменник Володимир Яворівський

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Помер Володимир Яворівський ㅡ український письменник та громадський діяч. Про смерть Яворівського повідомив його колега по письменницькому цеху Василь Шкляр, повідомляє УНН.

“Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів. Усі, хто його знав ближче, сьогодні кажуть: „Не вірю“. Не хочеться вірити і мені. Він фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю. Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов. Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: „Тато пішов“. Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних”, — написав Шкляр.

Володимиру Яворівському було 79 років.

Він був народним депутатом України I, II, IV-VІІ скликань. Яворівський був одним із засновників “Народного руху України”. Входив до Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.
З жовтня 2001 року по листопад 2011-го Яворівський обіймав посаду голови Національної спілки письменників України. Він також є лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка за повість “Вічні Кортеліси” (1984 рік).

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