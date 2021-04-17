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Умер писатель Владимир Яворивский

Умер писатель Владимир Яворивский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Умер Владимир Яворивский ㅡ украинский писатель и общественный деятель. О смерти Яворивского сообщил его коллега по писательскому цеху Василий Шкляр, сообщает УНН.

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов. Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: "Не верю". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью. После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел. Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: "Папа ушел". Другого слова она не смогла произнести. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С невыразимой болью обнимаю твоих родных", - написал Шкляр.

Владимиру Яворивскому было 79 лет.

Он был народным депутатом Украины I, II, IV-vии созывов. Яворивский был одним из основателей "Народного руха Украины". Входил в Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

С октября 2001 года по ноябрь 2011-го Яворивский занимал должность председателя Национального союза писателей Украины. Он также является лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год).

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