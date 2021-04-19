Писателя Владимира Яворивского похоронят на Байковом кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Похороны украинского писателя и общественного деятеля Владимира Яворивского, который умер 17 апреля на 79 году жизни, состоится сегодня, 19 апреля, на Байковом кладбище в Киеве. Об этом написала на своей странице в Facebook его дочь Александра Яворовская, пишет УНН.
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“Я не могу это принять, но должен написать. Папа. Понедельник, 19 апреля. 11.00 Выдубицкий монастырь. 13.00 Байковое кладбище”, — написала она.
Напомним
17 апреля стало известно о смерти Яворивского.
Он был народным депутатом Украины I, II, IV-VII созывов. Яворивский был одним из основателей “Народного руха Украины”. Входил в Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
С октября 2001 года по ноябрь 2011-го Яворивский занимал должность председателя Национального союза писателей Украины. Он также является лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть “Вечные Кортелисы” (1984 год).