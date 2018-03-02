Після звільнення окупованого Донбасу населення отримає пенсії за весь період – Рева

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Після звільнення непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей місцеве населення отримує пенсії за весь період з початку припинення виплат. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час години запитань до уряду в парламенті, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінсоцполітики.

“Кількість громадян, які отримують пенсію, зростає по мірі того, як люди переїжджають на підконтрольну Україні територію. Відповідно до прийнятого Верховною Радою закону, відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе окупант. Коли ці території перейдуть під контроль України, як це сталося у двох селах — Травневе та Гладосове — нещодавно, людям виплачується уся заборгованість, яка була перед ними по пенсіях. Це практика, яку уряд продовжить”, — наголосив А.Рева.

Відповідаючи на запитання народного депутата щодо здійснення пенсійних виплат переселенцям, зокрема на окупованій території України, міністр наголосив, що прийнята урядом постанова № 365 дозволила поновити пенсійні виплати двохстам тисячам громадян з числа внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, на сьогодні кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують пенсії, становить близько 530 тисяч осіб.

Як повідомляв УНН, минулого року українцям, що проживають за кордоном, виплачено пенсій на суму близько 2 млн євро.

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