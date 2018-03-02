Після звільнення окупованого Донбасу населення отримає пенсії за весь період – Рева

КИЇВ. 2 березня. УНН. Після звільнення непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей місцеве населення отримує пенсії за весь період з початку припинення виплат. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева під час години запитань до уряду в парламенті, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінсоцполітики.