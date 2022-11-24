Після ворожої атаки на 11 годин у дорозі затримуються ще п'ять поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Після вчорашньої атаки російських окупантів на Україну у дорозі затримуються ще 43 поїзди, найбільші затримки - у понад 11 годин - у п'яти потягів, повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.
Цитата
"Станом на 20:40 із затримками більше години рухається 28 поїздів, 15 рейсів йдуть із затримкою до години, інші рухаються за графіком", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, із найбільшими затримками йдуть такі рейси:
-
- №7/8 Харків — Одеса (затримка 11 годин 52 хв);
-
- №191/192 Одеса — Краматорськ (затримка 11 годин 49 хв);
-
- №91/92 Одеса — Харків (затримка 11 годин 49 хв);
-
- №61/62 Харків — Одеса (затримка 11 год 29 хв);
-
- №85/86 Запоріжжя — Львів (затримка 11 годин 21 хв).
-
"Перепрошуємо за ці незручності і продовжуємо робити все, щоб скоротити відставання поїздів від графіку", - зазначили у компанії.
Нагадаємо
Через ракетні атаки рф на енергетичну інфраструктуру 23 листопада низка поїздів Укрзалізниці відставала від графіку.
24 листопада понад 400 пасажирів рейсу Інтерсіті+ №711 з Краматорська, які провели в дорозі майже добу, прибули до Києва.