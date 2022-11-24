Після ворожої атаки на 11 годин у дорозі затримуються ще п'ять поїздів

Цитата

"Станом на 20:40 із затримками більше години рухається 28 поїздів, 15 рейсів йдуть із затримкою до години, інші рухаються за графіком", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, із найбільшими затримками йдуть такі рейси:



№7/8 Харків — Одеса (затримка 11 годин 52 хв);



№191/192 Одеса — Краматорськ (затримка 11 годин 49 хв);



№91/92 Одеса — Харків (затримка 11 годин 49 хв);



№61/62 Харків — Одеса (затримка 11 год 29 хв);



№85/86 Запоріжжя — Львів (затримка 11 годин 21 хв).



"Перепрошуємо за ці незручності і продовжуємо робити все, щоб скоротити відставання поїздів від графіку", - зазначили у компанії.

Нагадаємо

Через ракетні атаки рф на енергетичну інфраструктуру 23 листопада низка поїздів Укрзалізниці відставала від графіку.

24 листопада понад 400 пасажирів рейсу Інтерсіті+ №711 з Краматорська, які провели в дорозі майже добу, прибули до Києва.