Після убивства адвоката Мілошевича у Сербії розпочався страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Адвокати в Сербії оголосили про тижневий страйк, у зв’язку з вбивством видатного адвоката, який перебував у юридичній команді, яка захищала колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича в югославському трибуналі з воєнних злочинів. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Драгослав Огнянович, 56 років, був застрелений у вечері суботи поза своїм будинком у новій частині Белграда, сербської столиці, повідомила поліція. 26-річний син Огнянович отримав поранення під час стрільби.
Огняновіч був частиною юридичної команди, яка захищала Мілошевича в трибуналі у Гаазі, Нідерланди, де Мілошевич міг бути осуджений за військові злочини, здійснені під час балканських воєн 90-х років. Мілошевич помер від серцевого нападу у 2006 році до закінчення судового розгляду.
Огняновіч також захищав відомих кримінальних діячів у Сербії. Сербські ЗМІ заявили, що його вбивство може бути одним з серії мафіозних страт, які мали місце під час триваючої війни між кримінальними бандами в Сербії та сусідній Чорногорії.
Президент Сербії Александар Вучіч заявив, що держава посилить тиск для розкриття цього злочину.
"Кланова війна над ринком наркотиків стає тим, порти чого держава повинна боротися більш жорстокими способами", - сказав Вучіч
Асоціація адвокатів Сербії заявила, що вбивство Огняновича "найсуворішим чином показало обставини, в яких юристи Сербії ведуть свою професійну роботу".
"Це вбивство є лише останнім у серії нападів на адвокатів, багато з яких залишаються нерозкритими", - сказано в заяві адвокатів, які закликають сербську владу використовувати "всі можливі ресурси" для пошуку вбивць.
Страйк юристів починається з понеділка. Асоціація також заявила, що вона запропонує винагороду за інформацію про вбивство Огняновича.
Нагадаємо, у столиці Сербії Белграді застрелили адвоката Драгослава Огняновича, який захищав на Міжнародному трибуналі щодо колишньої Югославії колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича.