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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34040 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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После убийства адвоката Милошевича в Сербии началась забастовка

После убийства адвоката Милошевича в Сербии началась забастовка

Киев  •  УНН

 • 8935 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Адвокаты в Сербии объявили о недельной забастовке, в связи с убийством известного адвоката, который находился в юридической команде, которая защищала бывшего сербского лидера Слободана Милошевича в югославском трибунале по военным преступлениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Драгослав Огнянович, 56 лет, был застрелен вечером в субботу вне своего дома в новой части Белграда, сербской столицы, сообщила полиция. 26-летний сын Огняновича получил ранения во время стрельбы.

Огнянович был частью юридической команды, которая защищала Милошевича на трибунале в Гааге, Нидерланды, где Милошевич мог быть осужден за военные преступления, совершенные во время балканских войн 90-х годов. Милошевич умер от сердечного приступа в 2006 году до окончания судебного разбирательства.

Огнянович также защищал известных уголовных деятелей в Сербии. Сербские СМИ заявили, что его убийство может быть одним из серии мафиозных казней, которые имели место во время продолжающейся войны между криминальными бандами в Сербии и соседней Черногории.

Президент Сербии Вучич заявил, что государство усилит давление для раскрытия этого преступления.

"Клановая война на рынке наркотиков становится тем, порты чего государство должно бороться более жестокими способами", - сказал Вучич

Ассоциация адвокатов Сербии заявили, что убийство Огняновича "строжайшим образом показало обстоятельства, в которых юристы Сербии ведут свою профессиональную работу".

"Это убийство является лишь последним в серии нападений на адвокатов, многие из которых остаются нераскрытыми", - говорится в заявлении адвокатов, которые призывают сербские власти использовать "все возможные ресурсы" для поиска убийц.

Забастовка юристов начинается с понедельника. Ассоциация также заявила, что она предложит вознаграждение за информацию об убийстве Огняновича.

Напомним, в столице Сербии Белграде застрелили адвоката Драгослава Огняновича, который защищал на Международном трибунале по бывшей Югославии бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

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