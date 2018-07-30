После убийства адвоката Милошевича в Сербии началась забастовка

КИЕВ. 30 июля. УНН. Адвокаты в Сербии объявили о недельной забастовке, в связи с убийством известного адвоката, который находился в юридической команде, которая защищала бывшего сербского лидера Слободана Милошевича в югославском трибунале по военным преступлениям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.