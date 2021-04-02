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Після рішення РНБО про санкції на митницях відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби

Після рішення РНБО про санкції на митницях відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби

Київ • УНН

 • 17653 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На шести митницях понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків. Про це повідомила Державна митна служба України, передає УНН.

Цитата

“Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 — керівники митниць та митних постів, були відсторонені сьогодні від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

На сьогодні у територіальних органах відсторонені:

  • В Одеській митниці — 22 працівника;
  • У Закарпатській — 23 працівника;
  • У Київській — 8 працівників;
  • У Волинській — 23 працівника;
  • У Галицькій — 46 працівників;
  • У Буковинській — 3 працівника.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.

Українські Національні Новини

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