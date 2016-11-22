Після п’ятнадцяти турів чемпіонату України з футболу лідирує “Шахтар”
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Цими вихідними відбулися матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу, передає УНН-Центр.
Загалом п’ятнадцятий тур “Ліги Парі-Матч” був таким:
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- “Зоря” — “Олександрія” 1:2;
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- “Олімпік” — “Чорноморець” 1:0;
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- “Динамо” — “Сталь” 2:1;
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- “Шахтар” — “Карпати” 2:1;
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- “Зірка” — “Волинь” 2:0;
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- “Ворскла” — “Дніпро” 1:2.
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Таким чином після проведених матчів турнірна таблиця “Ліги Парі-Матч” виглядає так: дванадцяте місце займають “Карпати” одинадцяте місце — “Дніпро”, дев’яте — “Зірка”, восьме — “Сталь”, сьоме — “Ворскла”, шосте — “Чорноморець”, п’яте — “Олександрія” та четверте — “Олімпік”.
Лідирує наразі “Шахтар”, другу позицію займає “Динамо”, замикає трійку — “Зоря”.