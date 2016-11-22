После пятнадцати туров чемпионата Украины по футболу лидирует "Шахтер"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В эти выходные состоялись матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу, передает УНН-Центр.
В общем пятнадцатый тур "Лиги Пари-Матч" был таким:
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- "Заря" - "Александрия" 1: 2;
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- "Олимпик" - "Черноморец" 1: 0;
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- "Динамо" - "Сталь" 2: 1;
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- "Шахтер" - "Карпаты" 2: 1;
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- "Зирка" - "Волынь" 2: 0;
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- "Ворскла" - "Днепр" 1: 2.
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Таким образом после проведенных матчей турнирная таблица "Лиги Пари-Матч" выглядит так: двенадцатое место занимают "Карпаты" одиннадцатое место - "Днепр", девятый - "Зирка", восьмое - "Сталь", седьмое - "Ворскла", шестое - "Черноморец", пятое - "Александрия" и четвертое - "Олимпик".
Лидирует пока "Шахтер", вторую позицию занимает "Динамо", замыкает тройку - "Заря".