После пятнадцати туров чемпионата Украины по футболу лидирует "Шахтер"

В общем пятнадцатый тур "Лиги Пари-Матч" был таким:



"Заря" - "Александрия" 1: 2;



"Олимпик" - "Черноморец" 1: 0;



"Динамо" - "Сталь" 2: 1;



"Шахтер" - "Карпаты" 2: 1;



"Зирка" - "Волынь" 2: 0;



"Ворскла" - "Днепр" 1: 2.



Таким образом после проведенных матчей турнирная таблица "Лиги Пари-Матч" выглядит так: двенадцатое место занимают "Карпаты" одиннадцатое место - "Днепр", девятый - "Зирка", восьмое - "Сталь", седьмое - "Ворскла", шестое - "Черноморец", пятое - "Александрия" и четвертое - "Олимпик".

Лидирует пока "Шахтер", вторую позицию занимает "Динамо", замыкает тройку - "Заря".