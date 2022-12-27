Після найсильнішого шторму за десятиліття в Буффало випало 2,5 метра снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Місто Буффало оговтується від смертоносного шторму, що обрушився на штат Нью-Йорк. Про це УНН інформує посилаючись на АР.
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Офіс мера Байрона Брауна оголосив у вівторок про сім додаткових смертей, пов'язаних з ураганом, внаслідок чого загальна кількість загиблих у Буффало досягла 34 осіб. Кількість жертв перевищує кількість загиблих під час історичної снігової бурі 1977 року, коли в регіоні, відомому своєю суворою зимовою погодою, загинуло 29 людей.
У Буффало мертвих знаходили в машинах, будинках та кучугурах. Одні загинули під час збирання снігу, інші - коли бригади швидкої допомоги не змогли вчасно відреагувати на медичну допомогу.
Решта Сполучених Штатів також постраждала від лютого зимового шторму, принаймні ще два десятки людей загинули в інших частинах країни, а в населених пунктах від штатів Мен до штату Вашингтона відключилася електрика.
Президент Джо Байден у понеділок запропонував федеральну допомогу Нью-Йорку, а губернатор Кеті Хоукул відвідала Буффало, і назвала снігову бурю «одною на віки».
Хоукул зазначила, що випало 242 сантиметри снігу, які зазвичай випадають у цьому районі за весь зимовий сезон.
За даними сайту відстеження FlightAware, близько 2900 внутрішніх та міжнародних рейсів США було скасовано у вівторок приблизно о 10 годині ранку за східним часом.