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После сильнейшего шторма за десятилетие в Буффало выпало 2,5 метра снега

После сильнейшего шторма за десятилетие в Буффало выпало 2,5 метра снега

Киев • УНН

 • 423392 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Город Буффало приходит в себя от смертоносного шторма, обрушившегося на штат Нью-Йорк. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

Офис мэра Байрона Брауна объявил во вторник о семи дополнительных смертях, связанных с ураганом, в результате чего общее число погибших в Буффало достигло 34 человек. Число жертв превышает число погибших во время исторической снежной бури 1977 года, когда в регионе, известном своей суровой зимней погодой, погибли 29 человек.

В Буффало мертвых находили в машинах, домах и сугробах. Одни погибли при уборке снега, другие - когда бригады скорой помощи не смогли вовремя отреагировать на медицинскую помощь.

Остальные Соединенные Штаты также пострадали от зимнего шторма, по крайней мере еще два десятка человек погибли в других частях страны, а в населенных пунктах от штатов Мэн до штата Вашингтона отключилось электричество.

Президент Джо Байден в понедельник предложил федеральную помощь Нью-Йорку, а губернатор Кэти Хоукул посетила Буффало, и назвала снежную бурю «одной на века».

Хоукул отметила, что выпало 242 сантиметра снега, обычно выпадающих в этом районе за весь зимний сезон.

По данным сайта отслеживания FlightAware, около 2900 внутренних и международных рейсов США были отменены во вторник примерно в 10 часов утра по восточному времени.

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